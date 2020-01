Municipales 2020 : victime du Brexit, Andrew Nixey ne pourra pas se représenter

Depuis dix-huit ans, Andrew Nixey est conseiller municipal de Saint-Martial-sur-Isop (Haute-Vienne). Il aimerait bien poursuivre l'aventure en figurant sur la liste du maire sortant de son village de 140 habitants. Mais il n'en a plus le droit. Car cet agriculteur de 52 ans est britannique, à l'image de près de 40 % de la population de sa commune d'adoption. Or, le 31 janvier, son pays, le Royaume-Uni, doit officiellement quitter l'Union européenne.Résultat : tous les sujets de sa Gracieuse Majesté domiciliés dans l'Hexagone ne pourront plus voter -- ils sont des dizaines des milliers dans ce cas -- ni se présenter au scrutin local, comme ils pouvaient le faire depuis les municipales de 2001, à l'instar des autres ressortissants du Vieux Continent. Les élus actuels ne devront pas abandonner leur mandat le jour du retrait effectif de leur pays mais conserveront leurs prérogatives jusqu'au prochain renouvellement des conseils municipaux dans deux mois.Comme notre fermier du Limousin en provenance d'Oxford, ils sont 757 expatriés du Royaume-Uni en France à exercer la fonction de conseiller municipal, à en croire les données du Répertoire national des élus orchestré par le ministère de l'Intérieur. En matière de représentation, les « Brits » devancent les Belges (544), les Portugais (357) et les Hollandais (317). Parmi eux, soixante-dix siègent en Charente, 59 en Dordogne, 52 dans l'Aude ou encore 40 en Haute-Vienne. Aucun n'est adjoint ni maire, deux postes que les citoyens de l'Union européenne ne peuvent briguer. Sauf à ce qu'elles disposent de la double nationalité britannique et française, ces victimes collatérales du Brexit ne pourront donc pas affronter le suffrage universel les 15 et 22 mars.«Ce n'est pas logique, ma vie est en France»Au printemps dernier, Andrew Nixey, en France depuis 2000, a bien déposé une demande de naturalisation. Mais eu égard aux délais habituels de réponse, il ne ...