Municipales 2020 : si le 2e tour est renvoyé à l'automne, Martine Aubry estime qu'il faut refaire le premier

Selon la maire sortante de Lille, une telle décision permettrait "que la démocratie puisse s'exprimer pleinement".

La maire sortante de Lille Martine Aubry, le 15 mars 2020. ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

A l'approche de la sortie du confinement , la question des élections municipales ressurgit. Quand le deuxième tour pourra-t-il avoir lieu ? Faudra-t-il refaire le premier tour ? La maire socialiste de Lille, Martine Aubry, a estimé jeudi 30 avril qu'il faudrait refaire les deux tours des élections si le deuxième tour devait se tenir à l'automne, dans l'intérêt de la démocratie.

"On verra ce que dira le Conseil d'Etat qui avait parlé d'un délai raisonnable entre les deux tours . Si le deuxième tour devait être renvoyé en septembre-octobre, je pense qu'il faudrait refaire les deux tours et je pense que ce serait mieux pour que la démocratie puisse s'exprimer pleinement", a-t-elle déclaré sur France Inter .

Selon elle, "c'est vrai que ces élections n'ont pas eu lieu de manière la plus forte sur le plan de organisation démocratique. On n'y peut rien, les gens avaient peur et ne sont pas venus". "Il y a eu une très, très grande abstention, notamment dans les quartiers populaires qui nous sont en partie favorables", a rappelé la candidate à un 4e mandat.

La socialiste est arrivée en tête du premier tour avec 29,8% des voix. Le candidat EELV Stéphane Baly est arrivé en deuxième position avec 24,5% des voix suivi de la candidate de l'Union du centre, Violette Spillebout, qui a obtenu un score de 17,53%. L'abstention s'est montée à 67% des inscrits.