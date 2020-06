Municipales 2020: "quand on s'est allié avec LREM, ils nous ont tiré vers le fond", tacle Bruno Retailleau

C'est bien l'alliance avec la parti d'Emmanuel Macron qui a coûté Bordeaux à la droite, assure-t-il.

Bruno Retailleau à Paris, le 5 février 2019. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, a estimé lundi 29 juin que les alliances avec LREM s'étaient soldées par des échec aux élections municipales. Dans l'ensemble, le bilan de la droite s'avère mitigé. Alors que Les Républicains revendiquent "plus de la moitié des villes", le parti voit son ancrage local éclipsé par la perte de Bordeaux et peut-être de Marseille face aux écologistes, et celle de Perpignan enlevé par le RN.

"Forcément, ça fait mal, mais ce sont deux histoires très différentes", a expliqué Bruno Retailleau sur RTL. Pour lui, la droite doit tirer "deux leçons" des cas de Marseille et Bordeaux. "À Marseille, c'est une leçon politique, qui est éternelle : il n'y a pas de chemin plus court à la défaite que la division , a-t-il tranché, tout en soulignant qu'il y allait avoir un "troisième tour".

"Confusion des convictions"

Quant à Bordeaux, le problème vient, selon Bruno Retailleau, de l'alliance avec LREM. "Bordeaux, c'est peut-être aussi le fait qu'il y a eu confusion des convictions, a-t-il expliqué. On a bien vu que quand on s'est allié avec En Marche, En Marche nous a tiré vers le fond."

Malgré ces revers, le sénateur LR a trouvé des motifs de satisfaction. "On va rester très enracinés dans la France, dans la France des petites villes, selon lui. Des grandes villes aussi, comme Nice."

"Faisons attention, a toutefois prévenu Bruno Retailleau. Les succès locaux sont souvent dus à des personnalités, des maires LR qu'il faut féliciter. Mais on a un énorme travail à faire au niveau national si on veut être au niveau. (...) Le renouvellement est fondamental."