Municipales 2020 : Patrick Balkany souhaite se représenter à Levallois-Perret

Si elle assure que son mari n'a pas annoncé par téléphone aux élus de sa majorité sa volonté de se représenter, Isabelle Balkany a confirmé que Patrick Balkany souhaitait conduire la liste de la majorité aux prochaines élections municipales.

Patrick Balkany, le 13 mai 2019 à Paris ( AFP / STRINGER )

Très amaigri après deux mois et demi de détention à la prison de la Santé après sa condamnation pour fraude fiscale, Patrick Balkany n'en perd pas pour autant l'appétit politique. Le maire Les Républicains de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a annoncé lundi 2 décembre aux élus de sa majorité, par téléphone depuis sa cellule, qu'il serait candidat aux élections municipales du mois de mars , rapporte ce mardi un journaliste de Marianne .

"Scène surréaliste hier soir en mairie de Levallois. Tous les élus de la majorité sont réunis en salle du conseil. Patrick Balkany appelle depuis sa cellule. Il annonce sur haut-parleur qu'il sera candidat aux municipales", a tweeté Laurent Valdiguié. Une information confirmée par Le Parisien et BFMTV.

Peu de temps après, Isabelle Balkany, qui assure l'interim à la mairie de Levallois lors de l'incarcération de son mari, a confirmé le fond, mais pas la forme. "FAUX, écrit-elle sur Twitter, nul de publier avant de téléphoner pour vérifier. Réunion sur le budget, le maire a appelé pour remercier élus et administration, n'a pas évoqué les nunicipales. Avant, j'avais confirmé à huis clos qu'il y aura une liste de la majorité municipale et que Patrick souhaite la conduire !".

Auprès de BFMTV, Isabelle Balkany a par la suité précisé que les 49 élus étaient rassemblés pour évoquer le budget de la ville et dîner ensemble lorsque Patrick Balkany appelle. "On s'est juste marrés, on a parlé de ce qu'on mangeait, il nous a raconté ses deux œufs au plat au dîner, il n'a pas vraiment parlé des municipales", a-t-elle expliqué.

Au terme de la réunion, vers 20h15, Patrick Balkany a de nouveau téléphoné, assurant cette fois-ci de sa candidature et expliquant à sa compagne qu'il devait tenir la majorité, a rapporté BFMTV, expliquant qu' une équipe de campagne est actuellement en cours de formation.

Libéré la semaine prochaine ?

Patrick Balkany est incarcéré depuis le 13 septembre, date de sa première condamnation, à quatre ans de prison, pour fraude fiscale. Son épouse et première adjointe Isabelle a été également condamnée dans ces affaires, à trois ans de prison pour fraude puis à quatre ans pour blanchiment, mais sans mandat de dépôt eu égard à sa santé fragile.

L'élu de 71 ans a plaidé lundi pour sa remise en liberté en attendant son procès en appel pour blanchiment, prévu du 3 au 19 février. "Aujourd'hui, je crois qu'on me fait un mauvais procès, monsieur le président" , a-t-il lancé à la cour. La décision sera rendu lundi 9 décembre.

Mi-novembre, la cour d'appel avait rejeté une première demande de mise en liberté de Patrick Balkany, liée à sa condamnation à cinq ans de prison pour blanchiment aggravé avec incarcération immédiate le 18 octobre, notamment au motif d'éviter une "concertation entre les mis en cause" dans cette affaire impliquant des proches de l'édile et un milliardaire saoudien.