Municipales 2020: les projets d'Anne Hidalgo pour Paris

Principales propositions de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a annoncé samedi sa candidature à un deuxième mandat, dans un entretien au Parisien :

- Faire de Paris une ville "100% vélo" avec l'aménagement de nouvelles pistes dans tous les quartiers, en gagnant sur les places de stationnement, et la création de liaisons nouvelles entre la capitale et les villes du "Grand Paris".

- Rendre la ville plus verte avec, entre autres, la création de forêts urbaines sur les parvis de l'Hôtel de Ville, de la gare de Lyon et derrière l'Opéra Garnier et par la création de deux grands parcs dans le XIIe (quartier Bercy-Charenton) et XVe (en remplacement de l'héliport).

- Piétonniser le centre de Paris en limitant la circulation dans les quatre premiers arrondissements aux riverains, navettes électriques, taxis, véhicules d'urgence et de livraison.

- Transformer les portes de Paris en places, en commençant par la porte de la Chapelle avec "une entrée dans Paris digne de la place des Invalides".

- Accélérer la rénovation thermique des logements des parcs public et privé et inciter les propriétaires à végétaliser leur cour.

- Rendre l'alimentation des Parisiens plus saine avec des cantines 100% bio, l'aménagement de deux grands potagers dans les bois de Vincennes et de Boulogne, ou la création d'une coopérative pour s'approvisionner auprès des agriculteurs du Grand Paris.

- Mieux loger les Parisiens, en portant à 25% la part du logement social et intermédiaire d'ici 2025 (contre 22,6% en 2020), en maintenant l'encadrement des loyers dans le privé et en favorisant la construction de logements neufs et la transformation de bureaux.

- Organiser avant l'été 2020 un référendum pour définir les bonnes conditions d'usages de la plateforme de location entre particuliers AirBnb, accusée de priver les Parisiens de logements.

- Offrir la gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans à Paris.

- Créer dans chaque arrondissement un lieu d'accueil, ouvert jour et nuit, pour les femmes et les enfants qui dorment dans la rue.

- Favoriser la participation citoyenne et la vie de quartier, en passant de 5% à 25% la part de l'investissement consacrée au budget participatif, en installant un kiosque citoyen par quartier (lieu de rencontres et d'échanges) ou en ouvrant aux habitants les cours d'école le week-end et pendant les vacances, pour lire, se reposer ou faire jouer les enfants.

- Le budget propreté de la ville sera doublé passant de 500 millions à 1 milliard par an.

- Augmenter les effectifs chargés de lutter notamment contre les incivilités et les discriminations. Ils passeront de 3.400 à 5.000 agents et bénéficieront d'une école de formation pour préparer leur mission, en attendant d'obtention, réclamée par la ville, du statut et de la compétence d'une police municipale.

- Anne Hidalgo promet de présenter un budget "dans lequel il n'y aura pas d'augmentation d'impôts".

