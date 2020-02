Municipales 2020 : les invectives d'un candidat LREM font polémique

Il y avait foule, samedi 8 février, sur la place du marché de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) à près d'un mois des élections municipales. Les allées qui desservent les échoppes éphémères se transforment pour l'occasion en ring de boxe pour les candidats, qui arrosent les travées de tracts et partent à la rencontre des habitants. Mais samedi, le combat est allé un peu trop loin. Une vidéo diffusée par un élu socialiste de la mairie de Vitry montre un membre de la liste de La République en marche (LREM) en train d'invectiver un homme. « On se donne rendez-vous le soir quelque part, et je te nique ta race? T'as compris ? » crache, l'air de rien, Daly Ndiaye, colistier de Kamale Sobhi.La vidéo, postée sur Twitter, devient aussitôt virale : elle avait été visionnée par 134 000 internautes à 10 heures ce dimanche et commentée près de 200 fois. Le Parti socialiste a rapidement exhorté la majorité à sanctionner Daly Ndiaye pour ses propos.Un militant « sur les nerfs »« Nous avons un militant qui est un peu sur les nerfs en ce moment », reconnaît dans Le Parisien Serge Manenc, coanimateur du comité local LREM. Et Manenc de dépeindre un associatif « entier », échauffé par les provocations de son interlocuteur. Une affirmation difficile à étayer, puisque la vidéo ne montre pas les échanges entre les deux hommes. Daly Ndiaye a tout de même fait son mea culpa. Il concède dans un communiqué de presse « qu'il n'aurait...