Municipales 2020 : EELV tend la main aux déçus d'Emmanuel Macron "en recherche d'un endroit où atterrir"

Le secrétaire national d'EELV Julien Bayou le 30 novembre 2019. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"On s'adresse à ceux qui ont voté Macron par défaut, mais aussi à ceux qui étaient authentiquement convaincus par le discours de renouveau de la politique, d'écologie et de démocratie du candidat", a déclaré mercredi 15 janvier le secrétaire national d'Europe Écologies - Les Verts (EELV) Julien Bayou, tendant ostensiblement la main aux électeurs déçus d'Emmanuel Macron. "Ils sont en recherche d'un endroit où atterrir et les écologistes sont une belle piste d'atterrissage", a-t-il poursuivi. " Un bulletin vert est le meilleur passeport pour le changement ", a scandé le conseiller régional d'Île-de-France lors de ses voeux à la presse à Paris.

Ce même mercredi, le député LREM du Vaucluse Jean-François Cesarini, dont la candidature à la mairie d'Avignon avait été rejetée par le parti, a annoncé qu'il voterait pour la liste écologiste et non pour le candidat des marcheurs aux municipales . "Je ne serai pas candidat dissident mais par contre j'ai dit clairement que je voterai en tant que citoyen pour la liste écolo", a déclaré sur BFMTV ce natif d'Avignon de 49 ans, élu député en 2017 sous l'étiquette LREM.

Pas d'alliance avec LREM aux municipales

Aux élections municipales de mars prochain , où EELV espère remporter plusieurs grandes villes, le parti a exclu toute possibilité d'alliance locale avec LREM . Julien Bayou a cité les communes de Bordeaux, Lyon, Marseille, Rouen, Besançon, Strasbourg, Nantes ou encore Villeurbanne parmi les cibles prioritaires. "La transition écologique sera d'abord locale ou ne sera pas", a affirmé Julien Bayou, se projetant aussi sur les régionales car EELV souhaite "se présenter le vent dans le dos à la présidentielle" de 2022.

Le secrétaire national a redit l'intention de la direction de faire exploser le cadre du parti après les municipales, "pour massifier le mouvement écologiste" et "passer d'une coalition de rejet" du gouvernement à "une coalition de projet" . Il s'est également réjoui de pouvoir s'appuyer notamment sur l'augmentation du nombre d'adhérents, passant de quelque 4.800 en décembre 2018 à environ 9.200 en décembre 2019.