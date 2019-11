Municipales 2020 : Brune Poirson à la mairie d'Avignon ?

Brune Poirson pourrait bien devenir la prochaine édile de la cité des Papes. Selon les informations avancées par le Journal du Dimanche dans son édition du 24 novembre, le président de la République aurait demandé à la secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire de mener la liste de la majorité à Avignon lors des prochaines élections municipales de mars 2020.Rien n'est pour l'instant finalisé, mais la commission nationale d'investiture de La République en marche doit valider son choix de candidat pour la ville du Vaucluse dans les prochains jours. Pour l'instant, seuls l'universitaire Sylvie Tavakoli et le député Jean-François Cesarini sont en lice.Brune Poirson face au RNComme le rappelle le JDD, les ministres du gouvernement ayant l'intention de se présenter aux prochaines élections municipales ne peuvent pas, en théorie, se déclarer candidat avant janvier 2020. Telle est la règle fixée depuis le mois de septembre par Édouard Philippe. Mais plusieurs ministres ont déjà fait par de leur intérêt pour une éventuelle candidature. C'est notamment le cas de Sébastien Lecornu à Vernon dans l'Eure, ou encore de Gérald Darmanin à Tourcoing, dans le Nord.Lire aussi Coignard - Brune Poirson, reine du clipMercredi, LREM a annoncé six nouvelles investitures, dont celle de Gilles Guerchet pour la ville du Mans (Sarthe), cité dirigée par le socialiste Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture de François Hollande. De son...