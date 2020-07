Municipales 2020 : Anne Hidalgo officiellement réélue maire de Paris

La maire sortante a obtenu 96 voix sur 163 lors du "troisième tour" au cours duquel les conseillers de Paris, élus par les Parisiens, se réunissent pour choisir le maire de la capitale.

Création d'une direction de la santé publique, soutien aux commerçants, aux jeunes, aux familles touchés par la crise économique et sociale, écologie... Sitôt officiellement réélue, la maire de Paris Anne Hidalgo a donné les contours de ses prochaines mesures. "Il n'y a pas de plus bel engagement que Paris", s'est-elle réjouie. Sous les applaudissements, Anne Hidalgo a largement remercié les Parisiens, ses proches et ses équipes. "Paris est l'engagement d'une vie (...) c'est aussi le mien", a déclaré la maire, qui s'est alliée avec les Verts entre les deux tours et a présenté un programme très écolo. "Je suis particulièrement émue et consciente de la responsabilité que vous me confiez. Nous sommes la dernière génération à pouvoir agir avant qu'il ne soit trop tard", a-t-elle ajouté, promettant de transformer la ville pour l'"adapter au changement climatique".

Une opposition "responsable et exigeante"

La socialiste, arrivée dimanche en tête du second tour des élections municipales, a été officiellement réélue pour six ans ce vendredi 3 juillet après avoir obtenu la majorité des voix au conseil de Paris. La maire sortante, dont la candidature avait été portée par "Paris en Commun" - qui rassemble socialistes, communistes, élus de Générations, et personnalités de la société civile - a obtenu 96 voix sur 163, lors de ce "troisième tour" au cours duquel les conseillers de Paris, élus par les Parisiens, choisissent le maire de la capitale.

Arrivée deuxième lors du second tour dimanche, la droite avait décidé de ne pas présenter de candidat. La candidate LR Rachida Dati a assuré que son groupe serait "une opposition responsable, constructive et exigeante". "Nous préparerons l'alternance".

Dimanche, Anne Hidalgo a largement emporté l'élection à Paris, face à une droite qui a tenu ses positions et l'effondrement de la majorité présidentielle, Agnès Buzyn (LREM) n'obtenant même pas son siège au Conseil de Paris. La majorité dans son ensemble remporte ainsi 96 sièges, contre 57 pour la droite LR, 6 pour LREM, un pour La France insoumise et 3 sièges dont la position reste indéterminée.