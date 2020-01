Municipales 2020 : à Paris, Anne Hidalgo veut 20 milliards pour loger les classes moyennes

Se loger dans Paris est un casse-tête et Anne Hidalgo, bien qu'elle mette en avant son bilan de maire pour se présenter à sa succession, promet de frapper fort. Si elle est réélue, elle lèvera 20 Mds€ pour offrir des « locations à prix abordable » aux classes moyennes.Comme elle l'avait annoncé au Monde mardi, et détaillé lors d'un déplacement dans le XIe arrondissement ce mercredi, la maire PS sortante veut créer une société immobilière mixant public et privé, dotée dès le départ de « 6 Mds€ - dont 1 Md€ de la Ville de Paris, 2 milliards d'investisseurs publics tels que la Caisse des dépôts, 3 milliards du secteur privé », pour racheter des immeubles, les transformer quand il s'agit d'immeubles de bureau, et les proposer à la location, moyennant des loyers inférieurs de 20 % au prix du marché « actuel ».Le but, a-t-elle dit, est de « reconquérir sur la prochaine mandature environ 30 000 logements », notamment dans le IXe arrondissement « dans lequel il y a une gentrification », dans « les arrondissements centraux où nous avons perdu beaucoup de logements du fait d'Airbnb, mais aussi des gros arrondissements populaires comme les XIIIe, XVIIIe, XIXe et XXe arrondissements où il y a beaucoup de logement social, (mais où) il nous faut rééquilibrer et remettre des classes moyennes », a expliqué Anne Hidalgo.En annonçant sa candidature dimanche dans les colonnes de notre journal, Anne Hidalgo avait détaillé plusieurs mesures pour répondre à « la première des difficultés pour les Parisiens » : porter à 25 % la part de logements social et intermédiaire dans Paris en 2025, maintenir l'encadrement des loyers, organiser un référendum sur Airbnb dans chaque arrondissement avant l'été, pour interroger sur le nombre de jours maximal de location. Elle estime que 60 000 logements ont été retirés du marché locatif pour être strictement consacrés à la location de très courte durée. LIRE ...