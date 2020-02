Municipale à Paris : la candidature d'Agnès Buzyn, "une forte envie politique"

La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a assuré qu'il n'avait pas fallu convaincre Agnès Buzyn de lâcher le ministère de la Santé pour candidater à Paris.

Le choix "de responsabilité" d'Agnès Buzyn de se lancer dimanche dans la campagne des municipales Paris "correspond à une très forte envie politique" de sa part et Emmanuel Macron n'a "pas eu à la convaincre", a assuré lundi 17 février la porte-parole du gouvernement.

Agnès Buzyn le 16 février 2020, lors de l'annonce de sa candidature à la mairie de Paris, pour remplacer Benjamin Griveaux. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Emmanuel Macron "n'a pas eu à la convaincre puisque c'est elle qui a fait la démarche", "elle qui a exprimé son envie de se lancer dans la bataille parisienne", a expliqué sur LCI Sibeth Ndiaye, au lendemain de la décision de l'ancienne ministre de la Santé de remplacer au pied levé Benjamin Griveaux comme candidate LREM.

"Une envie chevillée au corps"

"Elle en a évidemment parlé avec le président de la République et avec le Premier ministre qui, je crois, et l'un et l'autre, en tout cas j'en suis certaine pour le président de la République, lui ont exprimé leur soutien dès lors qu'elle avait cette envie qui était chevillée au corps", a-t-elle ajouté.

Vendredi encore, Agnès Buzyn disait sur France Inter qu'elle ne "pourrait pas" être candidate en raison de son agenda "très chargé" et du "surcroît de travail" provoqué par la crise du coronavirus.

"Nul n'ignore que c'est une bataille qui sera difficile, c'est une bataille qui était déjà difficile avant, qui, quand vous avez un mois pour vous installer est loin d'être évidente, mais je crois vraiment qu'elle y va avec l'envie de gagner et qu'elle a beaucoup de potentiel", a poursuivi la secrétaire d'Etat.

"On va se battre, moi je serai à ses côtés aussi sur le terrain, autant que faire se peut", a précisé Mme Ndiaye qui espère que Mme Buzyn pourra déployer ce qui est sa vision de Paris, dans la continuité de ce qui a été construit pendant près d'un an par les équipes de campagne" de Benjamin Griveaux et "qu'elle apportera sa touche personnelle, sa patte".