Muncipales : Gérald Darmanin sera tête de liste à Tourcoing

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a clarifié sa position. Dans un entretien au journal local La Voix du Nord, Gérald Darmanin a annoncé officiellement qu'il était candidat pour les élections municipales. Il sera tête de liste dans sa ville de Tourcoing (Nord), dont il était le maire entre 2014 et 2017. Jusqu'à présent, il répétait sans cesse qu'il serait sur la liste, mais pas forcément en tête.Lire aussi Municipales : plusieurs membres du gouvernement déjà en lice « Après avoir beaucoup parlé avec l'équipe municipale, je mènerai la liste aux élections municipales à Tourcoing » les 15 et 22 mars prochain. Le président Emmanuel Macron « m'a autorisé à être en campagne électorale » et « si je suis tête de liste, c'est pour être maire », déclare Gérald Darmanin.Ministre le temps de la campagneCe dernier a averti le président de la République il y a une semaine : « Il sait bien que mon ADN, c'est Tourcoing. Il m'a choisi au gouvernement avec le Premier ministre sans doute parce que j'étais maire. Il n'y a pas de surprise sur le fait que je suis attaché à ma vie d'élu local parce qu'on est à portée d'engueulade. »Lire aussi Municipales au Havre : Édouard Philippe viendra lancer la campagne Gérald Darmanin restera à Bercy le temps de la campagne électorale : « Il n'y a pas de règle juridique, mais il y a une règle politique. Même si j'ai été maire et ministre pendant sept mois, je crois...