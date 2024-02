Multipropriété : ici grogne Strasbourg

Le week-end dernier a été marqué par les protestations des supporters du RC Strasbourg envers leur propriétaire, BlueCo. Un énième pavé jeté dans la mare de la copropriété.

Les bords du Rhin auront tremblé durant tout le mois de février. En Allemagne, les tribunes ont en effet rythmé les matchs entre huées, banderoles, lancers de fumigènes, et même de balles de tennis. La raison ? L’accord entre la Ligue de football allemande (DFL) et un investisseur, pour la cession de 8% des droits TV de la Bundesliga en échange d’un apport en capital. Une colère légitime, qui a trouvé écho de l’autre côté de la frontière, avec une cause différente. En Alsace, la Meinau est ainsi devenue l’épicentre des protestations contre les Américains de BlueCo, propriétaires du RC Strasbourg, mais surtout de Chelsea. Le symbole d’une sérieuse lassitude face à ce système de multipropriété, au sein duquel les Strasbourgeois – comme beaucoup d’autres clubs – ne se sentent guère valorisés.

La perte d’une identité

Cette lassitude s’est d’ailleurs exprimée par le silence et l’indifférence des Ultra Boys 90 samedi dernier contre Brest (défaite 0-3). Principal groupe ultra du RCSA, les UB90 ont effectivement fait une grève des encouragements, avant de déployer une banderole, puis de quitter leur tribune dans le calme. Le message laissé sur l’immense bâche était sans équivoque : « Quel est le projet ? » Intégré au consortium BlueCo en juin dernier, le RC Strasbourg a rejoint la galaxie de clubs détenus en multipropriété. Problème, la maison mère se nomme Chelsea. Et quand le patron est lui-même malade, difficile pour la filiale de se porter au mieux. Depuis près d’un an, les Blues vivent sous la coupe de Tedd Boehly, son proprio américain et fondateur de BlueCo donc, brillant plus par son milliard d’euros dépensé en trois mercatos, que par la réussite de son projet sportif.…

Propos de Fabrice Voné recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com