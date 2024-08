Multiplication des incendies de forêt en Grèce

La Grèce luttait dimanche contre plusieurs incendies de forêt, dont les fumées recouvraient notamment une partie de la capitale Athènes, dans un contexte d'alerte aux conditions météorologiques extrêmes pour le reste de la semaine.

Dimanche après-midi, les pompiers étaient parvenus à maîtriser 33 des 40 départs de feu qui s'étaient déclarés au cours des dernières 24 heures, a déclaré à la presse Vassilis Vathrakogiannis, porte-parole des pompiers.

Le ministre grec de la protection civile avait prévenu samedi que la moitié du pays était soumise au moins jusqu'au 15 août à un risque élevé d'incendie en raison des températures élevées, de vents soufflant en rafales et de la sécheresse.

Dans la province de l'Attique de l'Est, un incendie dans la ville de Varnavas faisait rage dans une zone de maisons éparses, dégageant tellement de fumée que la capitale Athènes était en partie prise dans son nuage de fumée dimanche après-midi.

Les responsables des pompiers ont déclaré qu'une force de 250 hommes avec 67 véhicules, douze avions et sept hélicoptères avait été déployée, épaulée par des soldats qui ont été mobilisés.

A Varnavas et dans ses environs, les résidents ont reçu l'ordre d'évacuer.

Un scooter et une voiture en flammes lors d'incendies de forêt, le 11 août 2024 à Varnavas, au nord d'Athènesdeux-roues A motorbike and a car burn along a road during a wildfire in Varnavas, north of Athens, on August 11, 2024. Greece was battling several wildfires on August 11, with smoke covering parts of the capital Athens in a haze, amid warnings for extreme weather conditions for the rest of the week. ( AFP / Angelos TZORTZINIS )