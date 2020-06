Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Muet à Séville, le Barça est sous la menace du Real Reuters • 20/06/2020 à 00:48









Muet à Séville, le Barça est sous la menace du Real par Léo De Garrigues (iDalgo) Le choc n'a pas tenu ses promesses. En se déplaçant sur la pelouse du FC Séville, troisième du championnat espagnol, le Barça avait l'opportunité d'envoyer un message fort au Real Madrid, victorieux hier contre Valence (3-0). Mais les hommes de Quique Setién n'ont jamais su trouver la solution face au bloc bas sévillan. Lionel Messi n'était pas dans un grand soir, Luis Suarez pas assez précis et l'ensemble de leurs coéquipiers en manque d'inspiration. Remplaçant au coup d'envoi, Antoine Griezmann a eu très peu d'impact pendant les quinze minutes jouées en fin de match. Le FC Séville a défendu et prend un bon point (0-0). Au classement, le FC Barcelone reste leader mais pourrait voir le Real Madrid revenir à sa hauteur en cas de succès face à la Real Sociedad dimanche. Les Sévillans sont toujours troisièmes, avec trois points d'avance sur l'Atletico Madrid.

