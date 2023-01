Mudryk à Chelsea : un transfert pas comme les autres

Mykhaylo Mudryk s'est engagé jusqu'en juin 2031 avec les Blues pour un montant de 70 millions d'euros avec des bonus pouvant atteindre 30 millions d'euros supplémentaires. Hormis les 83 millions posés par le Barça pour Neymar en 2013, jamais un club n'avait dépensé autant d'argent pour un joueur évoluant en dehors de l'un des sept meilleurs championnats européens avant Chelsea pour l'ailier de 22 ans. Ce transfert mérite donc quelques explications.

Le Shakhtar Donetsk, expert de l'achat-revente

Lorsque l'on dresse le top 50 des plus gros transferts de l'histoire, celui de Mykhaylo Mudryk fait figure d'anomalie. À l'exception aussi de Neymar qui débarquait en 2013 au Barça en provenance du championnat brésilien, tous les autres joueurs faisaient déjà partie des sept meilleurs championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France, Pays-Bas, Portugal). Mudryk, quant à lui, arrive du championnat d'Ukraine, qui ne figure qu'au seizième rang des coefficients UEFA. Au-delà des cinq grands championnats du Vieux Continent, les joueurs de ce top 50 issues du top 7 européen provenaient des usines à joueurs prometteurs que sont l'Ajax d'un côté avec Antony, Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, et le Benfica de l'autre avec João Félix, Darwin Núñez et Rúben Dias.De nombreuses questions découlent donc de ce transfert : un jeune joueur provenant d'un plus petit championnat et acheté à prix d'or peut-il directement s'adapter à un grand championnat tout en ayant la pression du montant de son transfert ? Comment un joueur du seizième championnat européen a-t-il pu coûter aussi cher ? Pourquoi son club n'a pas cédé avant ?Si le montant de la transaction pour Mudryk peut laisser une certaine stupéfaction, ce n'est pas forcément une surprise quand on connaît l'identité du vendeur. En effet, sous le règne de l'entraîneur roumain Mircea Lucescu, le club s'est fait une spécialité dans la revente de joueurs achetés à bas prix. Dans le top 100 des plus gros transferts de l'histoire, il n'y a que cinq joueurs qui n'étaient pas issus de formations des sept meilleurs championnats européens. Parmi ces cinq joueurs, on retrouve Neymar (Santos), Hulk (Zénith Saint-Pétersbourg), mais surtout trois joueurs vendus par l'équipe du Donbass (Mudryk, Fred et Alex Teixeira). Un très bel accomplissement pour une institution n'appartenant pas à un grand championnat européen.Dans les trois cas, le club fondé en 1936 a réalisé d'excellentes plus-values. L'international Lire la suite de l'article sur SoFoot.com