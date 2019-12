MU fait dérailler la City

Grâce à une première mi-temps clinique et à un Marcus Rashford dans tous les bons coups, les Red Devils ont mis à l'amende des Citizens apathiques (1-2). La réduction du score en fin de rencontre de Nicolás Otamendi n'est qu'un leurre, la troupe de Pep Guardiola mérite sa défaite et voit Liverpool s'envoler.

Manchester City 1-2 Manchester United

Un appétit clinique

Ole-Gunnar Solskjaer peut sourire sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Après un match ultra rythmé, où Marcus Rashford a une nouvelle fois brillé, le Norvégien vient enfin de battre Manchester City (1-2). Et s'il avait gentiment chambré son adversaire avant la rencontre, il avait oublié de préciser qu'en tant que joueur, il n'a jamais battu City. Pareil en tant que coach, puisqu'il n'a affronté qu'une fois City, lors d'une défaite en avril dernier à Old Trafford. Mais ce dimanche, le coach de MU critiqué a fait taire quelques mauvaises langues en faisant vivre un enfer à son adversaire. Trois jours après avoir dominé Tottenham, United s'offre un derby ô combien important aux yeux de Pep Guardiola et de ses ouailles, dévastées et reléguées à quatorze points de Liverpool. La tourmente a changé de côté.Dévastés, lesle sont d'entrée de jeu quand lesmultiplient les offensives. Daniel James est le premier à mettre Angeliño dans le dur, dès l'entame, mais le gosse frappe sur Ederson, peu académique mais compact. Les arabesques de Bernardo Silva sont la réponse la plus concrète. Mais Marcus Rashford va faire très mal quand il percute pleine axe, et sert Jessie Lingard, qui ne croise pas assez sa frappe pour tromper le rutilant brésilien. Les deux Manchester se rendent coup pour coup. Côté City, l'autre Silva se met en marche et commence à déposer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com