Mr Bricolage: baisse du bénéfice net de 10,1% en 2023, à 20,4 millions d'euros

Le distributeur français Mr Bricolage a annoncé mercredi un recul de son bénéfice net de 10,1% en 2023, à 20,4 millions d'euros, dans un contexte de "baisse de la consommation des ménages" et de "ralentissement du secteur de la construction".

Cette évolution du comportement des ménages "concerne en particulier les projets de rénovation et d'embellissement les plus importants", a expliqué dans un communiqué l'enseigne aux plus de 1.000 magasins.

Le groupe a également cité la "poursuite du ralentissement du secteur de la construction" comme facteur défavorable.

La remontée des taux d'intérêt, amorcée en 2022, a renchéri le coût du crédit et grippé le secteur immobilier. Depuis plusieurs mois, les professionnels du secteur alertent sur l'effondrement du nombre de mises en chantier.

Par rapport à 2022, le chiffre d'affaires du groupe a diminué de 4,3% à 293,3 millions d'euros.

"Dans le contexte économique actuel, le groupe a (...) restreint les dépenses du siège pour limiter l'impact de l'inflation", a ajouté Mr Bricolage, qui met l'accent sur le développement de "la compétitivité et (de) l'attractivité des enseignes" dans sa stratégie.

La situation de Mr Bricolage est néanmoins bien plus favorable qu'avant la crise sanitaire: au premier semestre 2019, le groupe était dans le rouge, avec une perte de 8,7 millions d'euros.

Avec les confinements qui ont forcé les consommateurs à se tourner vers leur intérieur, le marché du bricolage et de l'aménagement de la maison a en effet largement profité de la pandémie en 2020 et en 2021, mais l'élan s'est depuis essoufflé.

111 magasins ont rejoint en 2023 le réseau, qui totalise 1.088 points de vente au 1er janvier.