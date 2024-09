Mpox: nouvelles arrivées de vaccins en RDC, foyer de l'épidémie

Photo diffusée par le service de presse de l'Union européenne, le 5 septembre 2024, de l'arrivée d'un lot de vaccins contre le mpox donnés par l'Union européenne, sur le tarmac de l'aéroport international de Kinshasa, en RDC ( UNION EUROPEENNE / - )

Les vaccins contre le mpox arrivent au compte-gouttes en République démocratique du Congo (RDC), foyer de l'épidémie: 50.000 doses données par les États-Unis ont atterri mardi à Kinshasa, après 200.000 doses de l'Union européenne arrivées la semaine dernière dans la capitale congolaise.

"Le don de 50.000 vaccins contre la variole du singe (mpox) en provenance des États-Unis est arrivé aujourd'hui en République démocratique du Congo", a annoncé dans un message sur X l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucy Tamlyn.

Une patiente atteinte par le mpox à soignée à l'hôpital de Kavumu, au nord de Bukavu, le 24 août 2024 en RDC ( AFP / Glody MURHABAZI )

Cette livraison contenait également 15.000 vaccins financés par l'Alliance du vaccin Gavi.

Dimanche, environ 100.000 doses données par l'Union européenne sont arrivées à l'aéroport de Kinshasa. L'UE, qui avait fait parvenir jeudi dernier les premières donations de vaccins en RDC, a envoyé au total 200.000 doses depuis la semaine dernière.

Pays d'Afrique centrale le plus touché au monde par le virus, la RDC, qui détient désormais 265.000 vaccins fabriqués par le laboratoire danois Bavarian Nordic, doit commencer sa campagne de vaccination dès le mois prochain.

Seul homologué à ce stade en Europe et aux États-Unis, ce vaccin est uniquement destiné à des adultes.

Présentation du mpox, maladie infectieuse anciennement appelée variole du singe ( AFP / Olivia BUGAULT )

Des essais sont actuellement menés en vue d'un possible usage sur les enfants de plus de 12 ans. Un autre vaccin contre le mpox, utilisé sur les adultes et les enfants, est autorisé par le Japon, avec qui la RDC est en discussions pour un possible approvisionnement.

Près de 22.000 cas de contamination et 716 décès liés au mpox ont été enregistrés en RDC depuis janvier, selon les derniers chiffres de l'Institut de santé publique congolais chargé d'organiser la riposte contre l'épidémie.

Plus de 60% des contaminations concernent des enfants, selon l'agence de santé de l'Union africaine (Africa CDC), qui coordonne avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) un plan continental visant à contenir l'épidémie, doté d'un budget de 600 millions de dollars sur six mois.

Présentation des clades ou sous-clades 1a, 1b et 2 du mpox ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

En Afrique, le mpox était présent fin août dans 14 pays dont le Burundi (796 cas), le Congo-Brazzaville (162 cas) et la République centrafricaine (45 cas), selon l'Africa CDC.

Quelque 3,6 millions de vaccins au total destinés à des pays africains ont été sécurisés, selon l'agence de l'UA.

Plusieurs épidémies de mpox sont actuellement en cours dans le centre de l'Afrique.

Mais la situation en RDC s'est compliquée avec l'apparition d'un nouveau variant appelé "clade 1b", dont la dangerosité et la contagiosité sont pour l'heure difficiles à évaluer, selon plusieurs spécialistes.