Mpox: le fabricant danois du vaccin "mieux préparé" qu'en 2022

Bavarian Nordic, le fabricant danois du vaccin contre le mpox, s'est dit jeudi "mieux préparé" pour approvisionner le monde en sérum contre la maladie que lors de l'épidémie précédente en 2022.

"Nous sommes mieux préparés", a expliqué le PDG du laboratoire danois, Paul Chaplin, à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels.

"Non seulement nous avons constitué des stocks pour répondre aux commandes prévues, mais nous avons également constitué des stocks pour nous permettre d'être en capacité de réagir en cas d'épidémie, comme c'est le cas actuellement", a-t-il dit.

La semaine dernière, Bavarian Nordic s'est dit prêt à produire jusqu'à 10 millions de doses de vaccins d'ici 2025.

Actuellement, le laboratoire a quelque 500.000 doses en stock.

Selon le groupe, "l'époque n'est sans doute pas autant à la panique qu'en 2022/2023", d'autant plus que le laboratoire ignore l'état des stocks de vaccins déjà distribués dans le monde.

La forte recrudescence de la maladie en Afrique est principalement due à une nouvelle souche, le clade 1b, plus transmissible et plus dangereuse que les précédentes.

Des fioles de vaccin contre le mpox, du laboratoire danois Bavarian Nordic, dans un centre de vaccination, le 23 août 2022 à Montpellier ( AFP / Pascal GUYOT )

L'épidémie circule en partie par des relations sexuelles mais le virus se transmet aussi par des contacts non sexuels, menaçant aussi les enfants chez qui la maladie apparaît plus dangereuse.

Bavarian Nordic a récemment demandé à l'Agence européenne du médicament l'extension de l'utilisation de son vaccin aux adolescents de 12 à 17 ans.

Le laboratoire danois, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de couronnes (190 millions d'euros) au deuxième trimestre, table sur des ventes de 5,3 milliards de couronnes sur l'ensemble de l'année.