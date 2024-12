Mozambique: peur et chaos à Maputo, où la pénurie s'installe

Un climat de peur s'est installé à Maputo, la capitale du Mozambique théâtre depuis plusieurs jours de violences, pillages et blocages, après la confirmation contestée de la victoire du parti au pouvoir aux élections d'octobre. Ses habitants commencent à manquer de tout: nourriture, essence et médicaments.

L'évasion spectaculaire de plus d'un millier de détenus d'une prison de sécurité maximale mercredi alimente aussi de folles rumeurs. Beaucoup ont ainsi été réveillés en pleine nuit par des voisins ou du bruit dans la rue, et des patrouilles de quartier se sont mises en place.

"Mon voisin m'a réveillée, me disant que des hommes armés de machettes circulaient", raconte à l'AFP Maria Amelia, femme de ménage de 55 ans, qui vit à Matola, la grande ville voisine de Maputo.

"En sortant, j'ai vu mes voisins armés de couteaux, pour se défendre contre ces envahisseurs. Mais je n'ai vu personne. J'étais terrifiée".

Un membre des forces de sécurité mozambicaines à côté d'une barricade en feu à Maputo, le 24 décembre 2024 The capital of Mozambique was deserted on Tuesday, its main arteries heavily secured, noted AFP, the day after the confirmation of the victory in the October elections of Frelimo, in power for half a century, while the opposition maintains his denunciations of fraud. Maputo remains frozen in a climate of fear and insecurity on Christmas Eve after violent demonstrations in the evening and night. The police, in armored vehicles, patrol the center. ( AFP / Amilton Neves )