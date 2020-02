Mozambique : la menace islamiste qui pourrait tout ruiner

C'est un jour qui a tout changé au Mozambique. Avant le jeudi 5 octobre 2017, le pays caressait l'espoir d'un boom économique spectaculaire. Sept ans auparavant la compagnie pétrolière américaine avait découvert de gigantesques réserves de gaz dans les sous-sols du pays, dans le nord. Son exploitation pourrait faire du Mozambique le premier producteur de gaz. Et multiplier son PIB par huit. Mais ce jeudi 5 octobre, l'assurance d'un avenir économique radieux va basculer.Au petit matin, une trentaine d'hommes armés pénètrent dans la ville de Mocimboa da Praia, 30 000 habitants, région de Cabo Delgado. Ils attaquent trois postes de police et une caserne de l'armée. La riposte de la police, rapide, déclenche de violents combats. Le bilan est lourd : seize personnes, dont un chef traditionnel, perdent la vie. Le siège a duré 16 heures. Il met au jour l'existence d'un groupe armé dont les actions sont restées, jusque-là, confidentielles. Mais qui met sérieusement en péril la manne gazière.Lire aussi Mozambique : après un scrutin contesté, des défis de tous ordresDes répercussions sur une industrie naissantePlus de deux ans plus tard, la menace est toujours là. Et elle s'est même intensifiée. Les incendies de villages, décapitations et vols sont devenus réguliers dans la province de Cabo Delgado. En février 2019, pour la première fois, un travailleur lié à l'industrie du gaz est assassiné. Ce chauffeur mozambicain, employé par...