Moyens de paiement : les banques européennes veulent contrer Mastercard ou Visa

Vingt banques européennes - dont six Françaises - travaillent à la création d'un dispositif paneuropéen pour gérer toutes les formes de paiement dématérialisé. L'idée est de pouvoir développer un système alternatif à ceux proposés par Visa, Mastercard ou encore par les chinois Alipay et WeChat Pay ainsi que les grandes entreprises du secteur de la technologie.Depuis 2017, la Banque centrale européenne plaidait pour un tel système, s'inquiétant de la souveraineté de l'Europe dans ce domaine. Car en cas de crise, Visa ou Mastercard pourraient du jour au lendemain couper les paiements.Une hypothèse loin d'être farfelue. Après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, Visa et Mastercard avaient coupé temporairement leurs services auprès de banques russes, détenues par des oligarques visés par des sanctions américaines. Dès lors, Moscou avait développé son propre système de paiement, opérationnel depuis fin 2015.PEPS-I induirait le changement de 400 millions de CBBaptisé « PEPS-I » pour Pan European Payment System Initiative, ce nouveau système devrait concerner tous les modes de paiement : carte, virement, prélèvement.Déjà, plusieurs réunions de travail, selon plusieurs sources, ont eu lieu pour étudier la pertinence d'une telle initiative. Une étude de faisabilité est attendue au printemps si les banques décident, en décembre, de poursuivre les discussions.LIRE AUSSI > Quelle banque choisir pour payer le moins de frais bancaires à l'étranger ?Reste que la création de ce système alternatif de paiement est un immense chantier. À ce stade, le coût du projet est estimé à une petite dizaine de milliards d'euros. Il pourrait varier en fonction de la rapidité de déploiement envisagée, particulièrement sur la partie carte... qui induirait le changement d'au moins 400 millions de CB en Europe.Mais surtout, il faudra parvenir à fédérer toutes les parties prenantes. Ce n'est pas une mince ...