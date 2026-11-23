Le ministre de l’Éducation nationale Edouard Geffray à Nantes, le 16 novembre 2026 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Le ministre de l’Éducation nationale Edouard Geffray a fait état lundi de "98 élèves" et "une trentaine de professionnels" blessés la semaine dernière, ce qui fait que "280 professionnels ont été blessés depuis le début du mouvement" lycéen.

"Il y a eu 98 élèves qui ont été blessés la semaine dernière", dans le cadre de violences "territorialement très limitées, mais qui sont très fortes malheureusement", a affirmé sur LCI le ministre, en évoquant des "tirs de mortiers", mais aussi "des mouvements de foule, de panique".

"On n'a jamais eu autant d'élèves blessés, alors qu' (...) il n'y a jamais eu aussi peu de lycées bloqués", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, "une trentaine de professionnels" ont été blessés la semaine dernière, et "ce sont au total 280 professionnels qui ont été blessés depuis le début du mouvement", a-t-il ajouté.

"C'est du jamais-vu non plus", a déploré le ministre qui a condamné des actions "violentes, délibérées, gravissimes, et qui seront pénalement sanctionnées".

Face à ces violences, "il faut que toute la société s'y mette pour faire comprendre à nos jeunes que ce n'est pas un jeu vidéo, on n'est pas dans GTA VI. On est juste dans la vraie vie et un mortier ça peut tuer", a-t-il ajouté.

Interrogé sur les éventuelles "complicités" au sein des établissements, le ministre a fait état d'"une quinzaine de procédures disciplinaires" engagées au 1er novembre "contre des professeurs ou des personnels de l’Éducation nationale".

"C'est évidemment infinitésimal par rapport à la masse des personnels", a-t-il ajouté.

Enfin, concernant l'épreuve du baccalauréat, il a assuré que "des centaines de milliers d'heures supplémentaires" allaient être libérées "pour pouvoir rémunérer les professeurs volontaires, pour qu'ils puissent, sur les petites vacances, faire des stages de la réussite".

Mais "aucun professionnel n'estime possible de déplacer le calendrier du bac", a-t-il affirmé.