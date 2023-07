Mouvement des greffiers: les syndicats et la Chancellerie s'accordent pour négocier

Les quatre syndicats représentatifs des greffiers ont signé jeudi un "accord de méthode" pour des négociations sur leur statut et leurs rémunérations, qui devraient se terminer en octobre, après un mouvement de grève de la profession, a annoncé jeudi Eric Dupond-Moretti.

"Sur la question majeure des greffiers", "les discussions progressent", a déclaré le garde des Sceaux à l'Assemblée, où est examiné en ce moment son projet de loi justice.

"Ca ne préjuge pas de la solution, l'accord de méthode fixe un cadre de négociation en laissant ouvertes les différentes solutions", a-t-il ajouté.

Ces négociations se termineront en octobre, a aussi précisé Eric Dupond-Moretti, estimant "qu'à partir du moment où on négocie, on n'est plus dans le conflit".

La mobilisation des fonctionnaires de greffe, débutée fin juin de manière spontanée et hors syndicats, a été provoquée par un projet de nouvelle grille indiciaire qui va désavantager les greffiers, estiment-ils.

Début juillet, après un rare appel à la grève nationale, ils ont été des milliers à se rassembler devant de nombreux tribunaux de France, brandissant des pancartes proclamant "Face au mépris, la colère", "Injustice dans la justice" ou "la gifle de trop".

"C'est juste un accord de méthode, ça dit qu'on va rentrer en négociation", a relativisé Hervé Bonglet, secrétaire général de l'Unsa Services judiciaires (majoritaire), confirmant la signature de l'accord à la Chancellerie, sans la présence du ministre que les syndicats n'ont "jamais vu" aux réunions depuis le début de la contestation.