Moutet s'arrête en quarts par Samuel Martin (iDalgo) Corentin Moutet n'est pas parvenu à s'offrir une nouvelle demi-finale sur le circuit ATP. A Cordoba, le jeune Parisien s'est incliné en deux sets face à Andrej Martin, 100e au classement mondial (6-3, 6-2). Pourtant, il s'était ouvert les portes du dernier carré en éliminant hier Guido Pella, tête de série numéro 2 du tableau. Mais ce vendredi, Corentin Moutet n'a pas résisté face au Slovaque. Après un premier set de plus d'une heure, il s'est écroule dans la seconde manche en laissant son adversaire s'envoler vers la victoire. Celui-ci affrontera le vainqueur du duel Garin-Cuevas tandis que pour le Tricolore, place désormais à l'ATP 250 de Buenos Aires la semaine prochaine.

