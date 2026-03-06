 Aller au contenu principal
Moussa Niakhaté apprend que son frère joue en Ligue 1
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 22:02

Moussa Niakhaté apprend que son frère joue en Ligue 1

Moussa Niakhaté apprend que son frère joue en Ligue 1

Deux frères, deux fauves. Si le ton est monté entre Moussa Niakhaté et Malang Sarr lors du quart de finale de coupe de France entre Lyon et Lens (2-2, 4 tab à 5) ce jeudi soir, les deux défenseurs centraux sénégalais ont mis les choses au clair. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils s’apprécient beaucoup.

« Malang c’est MON FRÈRE ! »

Le Lensois Malang Sarr, d’abord, est revenu sur ce moment, consécutif à un ballon disputé entre Corentin Tolisso et Ismaëlo Ganiou en fin de match. « On s’est un peu accroché… Moussa, c’est mon frère, ça reste mon frère, a-t-il raconté à BeIn Sports. « On s’accroche comme ça mais on s’excuse toujours à la fin. C’est le football. Il veut gagner, je veux gagner aussi et ça peut chauffer entre certains moments, mais entre frères, on se chamaille un peu mais on s’excuse toujours. »

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
