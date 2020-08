Moussa Dembélé, killer né et auteur d'un doublé contre City

Entré à un quart d'heure de la fin alors que Lyon était dans le dur, Moussa Dembélé a planté son doublé pour terrasser City et envoyer l'OL en demi-finales de Ligue des Champions. Comme un patron, donnant raison au coaching de Rudi Garcia.

Double tarif

Lyon qualifié en demies de Ligue des champions !

Attention, Munich

Au moment de recevoir son trophée de "", Moussa Dembélé jubile. Au micro de RMC SPORTS, le buteur de l'OL est toujours en état de grâce au moment de débriefer la rencontre : "" Car oui, Moussa Dembélé n'était pas sur le terrain avant la 75minute de jeu. Un quart d'heure, tel est le temps dont le buteur de l'OL a eu besoin pour s'offrir un petit trophée qui va garnir son armoire personnelle. Mais surtout pour envoyer son équipe en demi-finales de Ligue des Champions, ce qui n'était plus arrivé aux Gones depuis dix ans.Entré en jeu dans un temps faible pour l'OL en lieu et place de Memphis Depay, le plan de Rudi Garcia était clair à propos du natif de Pontoise : profiter de son jeu dos au but, de sa puissance et de sa fraîcheur. Et pourquoi pas de la finition de sa gâchette, pour tenter d'arracher l'exploit dans les dernières minutes d'un match de plus en plus débridé ? Dembélé n'avait pas encore inscrit de pion cette année en C1, c'est pourtant sur son premier tir de la soirée qu'il a fait trembler les filets en glissant le cuir entre les jambes d'Ederson après l'avoir fixé.Quatre minutes après son entrée en jeu : c'est ce qu'on appelle un coaching gagnant. Sa deuxième tentative ? Elle aussi gagnante, dans une position avancée suite à un ballon mal repoussé par le portier brésilien de City. Deux coups de poignard dans le cœur de Pep Guardiola, qui donnent raison à son coach et dessinent des sourires sur les visages de la délégation lyonnaise présente à Lisbonne.Garcia, dans Lire la suite de l'article sur SoFoot.com