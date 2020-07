Mourinho, voyage au bout du conflit

En débarquant à Tottenham en novembre dernier, José Mourinho est resté fidèle à sa méthode, celle du conflit permanent. L'altercation qui a tout récemment opposé Hugo Lloris et Heung-min Son mardi lors de la victoire des Spurs face à Everton (1-0) est un symptôme de ce malaise, dont le club du Nord de Londres, qui affronte Bournemouth ce jeudi, aurait bien besoin de se débarrasser à l'heure d'aborder le sprint final vers l'Europe.

La Guerre et la Guerre

Lorsque José Mourinho se pointe en conférence de presse, en ce 6 juillet, quelques instants après la victoire poussive de son équipe face à Everton (1-0), il sait déjà probablement que des explications lui seront demandées au sujet de l'altercation qui a opposé Hugo Lloris et Heung-min Son à la fin de la première mi-temps. Alors, quand la question tombe, Mourinho sait déjà qu'il va faire du Mourinho : il coupe le journaliste, tire un sourire provocateur dont il a le secret et balance simplement :. Face au chaos, comme à son habitude, le Mou ricane et raille. Des paroles et un incident révélateurs de la politique de la terre brûlée qu'a mise en place le technicien portugais, fidèle à sa méthode, depuis son arrivée chez lesen novembre dernier. Un pari osé au sein d'un club moqué depuis des années pour sa supposée fragilité mentale, mais pour l'instant loin d'être gagnant.De fait, alors que lespointent à la huitième place du classement (à quatre points du sixième, Wolverhampton, mais aussi à deux points du dixième, Burnley) et éprouvent un besoin urgent de points en vue d'une qualification européenne, l'environnement au sein du club londonien semble délétère. En cause, la méthode même de l'entraîneur portugais, ce que lui-même avoue, voire revendique. Relancé en conférence de presse sur l'incident qui a mis aux prises Lloris et Son, deux garçons pourtant peu réputés pour leur sang chaud, Mourinho a ainsi avoué qu'elle était probablement la, au cours desquelles il aurait demandé à chacun de ses joueurs de. Problème, pour Mourinho, la pression a souvent un autre nom : le conflit, ouvert ou larvé, une technique de management devenue quasiment sa marque de fabrique.