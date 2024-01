information fournie par So Foot • 16/01/2024 à 21:30

Mourinho, le Special Out

Après deux ans et demi d’une grande intensité, José Mourinho et l’AS Roma ont décidé, d’un commun accord, de se séparer. La fin d’un passage qui aura fait changer le Portugais de dimension, pour retrouver le statut d’un entraîneur presque comme les autres.

Ça y est, Mourinho et la Roma, c’est terminé. La fin d’une idylle émotionnelle, aux résultats sportifs compliqués sur la scène nationale, mais concluants à l’échelle continentale. S’il n’aura pas su lutter avec les clubs de Milan ou le Napoli, le Special One aura rempli une armoire à trophées qui attendait ça depuis 2008. Le club romain ne s’y trompe pas lorsqu’il remercie le technicien pour « sa passion et ses efforts depuis son arrivée » . Rappelant qu’elle gardera « toujours d’excellents souvenirs de son passage » , l’institution présidée par l’Américain Dan Friedkin souligne aussi qu’un « changement immédiat est dans le meilleur intérêt du club » .

Par Julien Faure pour SOFOOT.com