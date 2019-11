Mourinho joue à se fait peur à West Ham pour sa première avec Tottenham

Pour la toute première de José Mourinho, les Spurs ont disposé de West Ham (2-3). Mais si le score paraît serré, la rencontre ne l'a pas été puisque Tottenham s'est rapidement mis à l'abris grâce à Son, Lucas et Kane. Juste avant de laisser un peu d'espoir à des Hammers toujours autant en difficulté.

West Ham 2-3 Tottenham

Soleil Lucas

Mourinho

Avant de se rendre au stade olympique de Londres dans son nouveau costume d'entraîneur, José Mourinho savait pertinemment que cette rencontre ne serait pas tout à fait une partie de plaisir. Et pour cause, sa nouvelle équipe n'avait pas encore remporté un seul match à l'extérieur en Premier League de la saison. C'est désormais chose faite puisque lesont facilement disposé de West Ham grâce à un réalisme enfin retrouvé. Avec ces trois points essentiels, lesuccède à Mauricio Pochettino de la meilleure des manières. Surtout, il pourrait avoir précipité le départ d'un autre Sud-Américain : Manuel Pellegrini.Avec Moussa Sissoko sur le banc et la doublette Winks-Dier à la récupération, la troupe de Mourinho ne met pas longtemps à rentrer dans son match et à le maîtriser. Harry Kane ouvre même le score dès la deuxième minute, mais l'arbitre annule le but pour une position de hors-jeu. Si lesdominent largement la rencontre, ne laissant que des miettes de cuir à leur adversaire, la rencontre reste âpre et les fautes sont nombreuses. Tottenham parvient quand même à inquiéter lespar intermittence. Et comme souvent, c'est Heung-min Son qui lance les hostilités.