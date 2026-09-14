Mourinho en a déjà marre des conférences de presse

L’année va être longue pour José Mourinho . On est le 14 septembre et le S pecial One se plaint déjà de trop parler. La faute à un calendrier chargé pour le Real Madrid. Avec une conf’ avant et après le match, ça fait qu’on entend le Portugais quasiment tous les jours . Et même si, avec lui, on s’ennuie rarement, c’en est un peu trop pour l’entraîneur. « Six conférences de presse par semaine ! » s’est-il exclamé ce matin, « dans d’autres pays, on m’épargnait une conférence de presse, mais pas ici ».

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LP pour SOFOOT.com