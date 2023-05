Mourinho-Alonso, le maître contre le maestro

Jose Mourinho / Xabi Alonso - 03.12.2012 - Entrainement Real Madrid - Photo

Dans un duel inédit en demi-finales de Ligue Europa entre la Roma et le Bayer Leverkusen, José Mourinho et Xabi Alonso se retrouvent après trois saisons passées ensemble au Real Madrid il y a plus de dix ans (2010-2013). L’accomplissement d’une prophétie du Mou’ qui a toujours perçu le Maestro basque comme un futur maître du banc de touche.

D’un côté le maître, José Mourinho, 60 ans, et tenant du titre de la Ligue Europa Conférence avec son équipe de la Roma. De l’autre l’élève, Xabi Alonso, 41 ans, et entraîneur du Bayer Leverkusen depuis un peu plus de sept mois. En jeu ? Une finale de Ligue Europa. Mais aussi des retrouvailles un peu particulières pour les deux hommes. Au Real Madrid, Xabi Alonso a disputé 151 matchs toutes compétitions confondues sous les ordres du Mou ’ entre 2010 et 2013, étant titulaire dans plus de 90% des rencontres. Ensemble, ils ont remporté la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne. Trois saisons durant lesquelles le milieu de terrain basque a été le pendant du coach portugais sur le terrain, toujours à faire les allers-retours entre le pré et le banc de touche pour distiller les conseils tactiques du Special One à ses coéquipiers. Alors forcément, ce duel contre le néocoach espagnol, José Mourinho l’avait un peu vu venir.

Prophétie auto-réalisatrice

« C’est un homme, pas un garçon. C’est un grand joueur. Je lui ai déjà dit en plaisantant que comme je vais entraîner pendant encore 30 ans, nous nous rencontrerons tous les deux en tant qu’entraîneurs » , avait déjà prévenu l’actuel entraîneur de l’AS Rome en 2011 lors d’une conférence de presse. Une prophétie qu’il a réitérée des années plus tard, alors que Xabi Alonso venait de passer ses diplômes d’entraîneur et démarrait dans le grand bain, après un passage chez les U13 du Real Madrid, en prenant la tête de la Real Sociedad B, en Segunda B (troisième division espagnole).…

par Anna Carreau pour SOFOOT.com