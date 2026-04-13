Mourad Zeghidi, une voix derrière les barreaux

Figure connue des années dorées du football sur Canal+, le journaliste Mourad Zeghidi risque mardi une lourde peine de prison après une première condamnation liée à son travail en Tunisie. Son arrestation et son maintien en détention illustrent aujourd’hui les pressions croissantes exercées contre les journalistes et les voix critiques dans le pays.

Ce mardi 14 avril, Mourad Zeghidi, 53 ans, va être jugé en appel pour « blanchiment d’argent » et « évasion fiscale » . L’ancien journaliste sportif de Canal+, bien connu du grand public pour ses commentaires de matchs de la Serie A, est emprisonné depuis le 11 mai 2024 par le pouvoir autoritaire du président tunisien Kaïs Saïed. Après avoir déjà purgé huit mois de prison pour « diffusion de fausses nouvelles » et « fausses déclarations dans le but de diffamer autrui » , le journaliste franco-tunisien risque minimum trois ans et demi de prison.

Retour au pays dans le sillage de la révolution du jasmin

À la fin de l’année 2010, dans le bouillonnement post-Printemps arabe de 2011, Mourad Zeghidi s’était rapproché de son pays d’origine. Après s’être débarrassé de la dictature de Ben Ali, le pays connaissait alors une formidable évanescence démocratique, l’apparition de partis politiques et la rédaction d’une nouvelle constitution. Dans une interview accordée au média tunisien Jetset, le journaliste avait évoqué son progressif retour professionnel au pays. « Je ne me suis jamais réellement coupé de la Tunisie, j’ai toujours été en contact avec tout ce qui se passe en termes de création, que ce soit à la télé ou autre. J’ai la chance de compter beaucoup d’amis dans le théâtre, le cinéma que je suis particulièrement, et je me fais bien modeste par rapport à eux. J’étais content de retrouver le public tunisien, la chaleur des gens, et puis mon pays. » …

Propos de Yesmine Zeghidi et de Hervé Mathoux recueillis par QM.







Photos : Iconsport et collection de la famille Zeghidi.

Par Quentin Müller pour SOFOOT.com