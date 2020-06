Mourad Boudjellal et l'OM, les clés d'une idylle

Malgré les coups de frein de Jacques-Henri Eyraud, Mourad Boudjellal n'en finit plus de pousser sa candidature à la tête de l'OM, lui qui serait le "porte-drapeau" d'un projet de rachat par un fonds saoudien. L'ancien patron du rugby à Toulon semble avoir en tout cas en main quelques atouts pour faire de son rêve une idylle avec le club phocéen...

Un candidat sans parachute

La phrase est signée Mourad Boudjellal, sur RMC, ce vendredi. Elle vient alors confirmer l'information envoyant à l'OM en tant que futur patron, à la tête d'un projet encore flou de rachat. Une nouvelle à rebours de l'actualité, puisque l'ancien président du RCT, avait trouvé un accord avec Claude Joye pour prendre les rênes du Sporting Club de Toulon (National 2). Jusqu'ici, cela ressemble surtout à une belle opération de comm' réalisée à moindre frais. Et quand on lui demande pourquoi toute cette esbroufe, l'intéressé ne se débine pas : Dans sa besace, Boudjellal emmènerait des fonds saoudiens, privés et étatiques, le tout ficelé par, d'après l'AFP, l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. Un projet, selon les propres mots du Toulonnais, avec pas moins de 700 millions d'euros d'entrée. Une enveloppe qui devrait permettre de racheter le club, éponger les dettes et recruter cet été. Mais que les supporters olympiens ne sautent pas au plafond : le président Jacques-Henri Eyraud continue d'assurer que, comme ce samedi en conférence de presse. Pourtant, la perspective de voir Mourad Boudjellal président de l'OM a de quoi intriguer. Personnalité clivante au franc-parler légendaire,