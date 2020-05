Mourad Boudjellal : "Celui qui remontera le Sporting en Ligue 1 pourra mourir en paix"

Mourad Boudjellal est un homme de parole. Près de six mois après avoir cédé le Rugby club toulonnais à Bernard Lemaître, l'ancien éditeur de bandes dessinées s'est mis en tête de reprendre le club de football de la ville : le Sporting Club de Toulon. S'il souhaite ramener le club de National 2 en Ligue 1, il ne dément pas la possibilité d'investir dans un autre club du sud de la France en cas d'échec sur le dossier du Sporting.

"Beaucoup de gens pensent que je ne fais que de la communication. Claude Joye n'est pas le premier, je ne lui en veux pas. Mais quand tous ces gens se retournent, ils n'ont pas mon palmarès."

Boudjellal approche à grands pas du Sporting Club de Toulon

J'avance lentement. Un audit a été commandé. On va commencer à se pencher dessus cette semaine.Pour l'instant, c'est encore le cas. Mais l'audit va nous permettre de voir où en est aujourd'hui le Sporting, et la direction qu'il doit prendre pour être demain dans le monde professionnel. Si tout le monde a envie de prendre le même chemin,il faudra que certains fassent des concessions.Beaucoup de gens pensent que je ne fais que de la communication. Claude Joye n'est pas le premier, je ne lui en veux pas. Mais quand tous ces gens se retournent, ils n'ont pas mon palmarès. L'ambition me motive et me stimule. J'aime me mettre des obligations de par mes déclarations. C'est un jeu. Cela me met une forme de pression. Ça me fait penser à la BD Joe Bar Team :. C'est une compétition avec moi-même. Il m'arrive même parfois de me dire