Moulin admet que « la marche était trop haute » face au Havre

Beau joueur.

Dominés par le leader havrais, Stéphane Moulin et le SM Caen n’ont pas démérité, mais sont tombés sur plus fort. « Ce n’est pas une victoire imméritée pour les Havrais » , a lancé l’entraîneur caennais en conférence de presse. Même si son équipe a été valeureuse, Moulin a reconnu la supériorité du HAC : « Ils ne sont pas premiers par hasard. Je savais qu’on aurait ce genre de match, face à une grosse organisation défensive, et à partir du moment où on est menés, je savais aussi que ce serait compliqué. Ils ont bien défendu et évolué en contre. » …

FP pour SOFOOT.com