Mougins : la femme retrouvée morte et en partie brûlée a été identifiée

La femme, dont le cadavre en partie brûlé avait été découvert mercredi matin près d'un étang dans un parc de Mougins, dans les Alpes-Maritimes, a été identifiée. « La victime a été identifiée à 99,99 % et cette identification a été facilitée par des signes distinctifs que la personne portait », précise Fabienne Atzori, procureur de la République de Grasse. « Cette identification quasi certaine en l'état des éléments à disposition méritera d'être confirmée », a toutefois ajouté Fabienne Atzori. « Il s'agit d'une femme née en 1982 et demeurant dans la région », ajoute la magistrate.« Une perquisition a eu lieu à Cannes », note aussi Fabienne Atzori, expliquant que les enquêteurs cherchent à savoir « qui gravite autour de cette jeune femme ». Dans la matinée, une femme qui faisait du jogging a appelé les secours après avoir découvert ce corps, partiellement dénudé et brûlé. Le corps se trouvait près de l'étang de Fontmerle, dans le parc de la Valmasque, non loin de la technopole de Sophia-Antipolis.Enquête délicate Aucune disparition inquiétante susceptible de correspondre au profil du corps retrouvé n'avait été signalée, ni auprès des gendarmes ni auprès de la police. Une cinquantaine de militaires ont été mobilisés, la section de recherches de Fréjus est saisie de l'enquête et sera épaulée par la brigade des recherches de Cannes, « au vu de la complexité de l'enquête qui s'annonce », a...