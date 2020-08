Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MotoGP : Zarco en pole, Quartararo deuxième Reuters • 08/08/2020 à 16:08









par Adonis Vesin (iDalgo) Une qualification pour l'Histoire. Pour la première fois, deux Français se placent en tête de la grille de MotoGP en République Tchèque. Johan Zarco (Ducati) arrache la pole position sur son ultime run, bouclé en 1:55.687. Fabio Quartararo (Yamaha, 1:55.990) a manqué de lui ravir la place mais le Niçois a glissé en fin de parcours. Il reste donc deuxième, devant Franco Morbidelli (1:55.998). Valentino Rossi prend la dixième place. En Moto2, l'Américain Joe Roberts (Tennor American Racing) enregistre sa deuxième pole de la saison (2:01.692). C'est la première, en Moto3, pour Raul Fernandez (KTM, 2:08.372) demain à 11 h. Ce dimanche, la Moto3 s'élancera à 11 h, suivie par la Moto2 (12 h 20). La course-reine partira à 14 h.

