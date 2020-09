Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MotoGP : Vinales vainqueur, Quartararo quatrième Reuters • 20/09/2020 à 16:28









MotoGP : Vinales vainqueur, Quartararo quatrième par Adonis Vesin (iDalgo) Il en a jeté par terre sa casquette de rage. À l'issue de la course, Fabio Quartararo, troisième, a reçu une pénalité de trois secondes pour avoir dépassé par trois fois les limites de la piste. Il n'a de toute façon rien pu faire face à Maverick Vinales. Son futur équipier chez Yamaha a remporté son premier Grand Prix de la saison, le huitième de sa carrière. Le poleman a toutefois cédé la tête de la course à Pecco Bagnaia, jusqu'à la chute de l'Italien au vingtième tour. Vinales domine un podium 100 % espagnol puisqu'il devance Joan Mir (Suzuki) et Pol Espargaro (KTM). Johann Zarco (Ducati) termine onzième. Andrea Dovizioso est toujours leader du général avec un point d'avance sur Fabio Quartararo.

