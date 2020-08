Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MotoGP : Vinales en pole position en Autriche Reuters • 15/08/2020 à 16:02









MotoGP : Vinales en pole position en Autriche par Adonis Vesin (iDalgo) L'Espagnol de 25 ans Maverick Vinales (Yamaha) a remporté la pole position, la dixième de sa carrière, du Grand Prix d'Autriche en 1:23.450. L'Espagnol a devancé l'Australien Jack Miller (Ducati, 1:23.518) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha, 1:23.537). Andrea Dovizioso, qui a annoncé cet après-midi son départ de Ducati, partira en deuxième ligne demain à 14 heures. Le deuxième Français, Johann Zarco, est sorti en tête de la première qualification mais termine neuvième, trois places devant Valentino Rossi. La pluie a épargné la course. Une averse pourrait toutefois éclater avant le Grand Prix, disputé sur le Red Bull Ring ce dimanche.

