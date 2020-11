Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MotoGP : Pol Espargaro partira en pole, mauvaise opération pour Fabio Quartararo Reuters • 07/11/2020 à 16:09









MotoGP : Pol Espargaro partira en pole, mauvaise opération pour Fabio Quartararo par Florian Burgaud (iDalgo) C'est sur une piste détrempée mais séchante que les qualifications du Grand Prix d'Europe se sont déroulées ce samedi après-midi sur le circuit Ricardo Tormo de Cheste, situé à quelques kilomètres de Valence. Dans ces conditions particulières, c'est un outsider, l'Espagnol Pol Espargaro (KTM) qui a signé le meilleur chrono et qui partira en positon de tête ce dimanche à 14 heures pétantes. Son compatriote Alex Rins (Suzuki) et le Japonais Takaaki Nakagami (Honda LCR) complètent la première ligne devant Johann Zarco (Ducati Avintia). Dans la course au titre, Joan Mir (Suzuki) est sixième tandis que Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), peu à l'aise sur le mouillé, est seulement onzième. Il devra batailler ce dimanche pour reprendre des places sur un tracé où il est très compliqué de doubler.

