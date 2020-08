Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MotoGP : Podium pour Zarco, Quartararo septième Reuters • 09/08/2020 à 15:38









MotoGP : Podium pour Zarco, Quartararo septième par Adonis Vesin (iDalgo) Le rookie Brad Binder a remporté le Grand Prix de République Tchèque. À Brno, le pilote KTM s'est offert un succès historique. En effet, ni l'écurie ni un Sud-Africain n'avaient remporté de courses en MotoGP. Binder est le premier débutant à s'imposer depuis Marc Marquez (2013). Franco Morbidelli (Yamaha), deuxième, a réalisé le premier podium de sa carrière. Le Français Johann Zarco (Ducati), parti en pole, complète le podium. Fabio Quartararo, vainqueur des deux premiers Grands Prix de la saison, termine à la septième place mais reste en tête du classement général. En Moto2, le leader italien Enea Bastianini a contrôlé pour garder la tête de la course du début à la fin. Son compatriote Dennis Foggia (KTM) a gagné en Moto3 devant Albert Arenas, toujours leader au général.

