Le pilote espagnol de Ducati, Marc Marquez, lors d'une conférence de presse avant le Grand Prix de MotoGP de Valence, sur le circuit Ricardo Tormo, le 27 novembre 2026 ( AFP / JOSE JORDAN )

L'Espagnol Marc Marquez, entré dans la légende du MotoGP avec un huitième sacre mondial le week-end dernier, a provoqué un choc vendredi en annonçant sa retraite surprise dès la fin de l'ultime Grand Prix de la saison dimanche à Valence, invoquant "la peur d'une blessure" grave.

Dans une vidéo sur X, le Catalan de 33 ans est assis dans le garage de son écurie Ducati, face caméra, le visage fermé, l'air concentré et ému et fait défiler des pancartes sur lesquelles est notamment écrit en anglais "ce sera ma dernière course en MotoGP".

"Nous avons écrit l'histoire", est-il rédigé en lettres majuscules sur un carton blanc tenu par Marquez qui accompagne ses gestes sans paroles de baisers et de coeurs.

"Merci à chacun de ceux qui ont fait partie de cette aventure", salue-t-il, en soufflant comme pour évacuer du stress et de la tension, sous les applaudissements de son équipe où se mêlent larmes et sourires.

Sa décision soudaine n'est pas sans rappeler celle de Casey Stoner, qui avait créé la stupeur dans le paddock en annonçant sa retraite en 2012 alors qu'à 26 ans, l'Australien, sacré en 2007 et 2011, évoluait encore au sommet de son art.

La voix prise par l'émotion lors d'une conférence de presse imprévue à Valence - devant sa famille, son équipe, ses concurrents et des journalistes - Marc Marquez a révélé ensuite s'être décidé après le GP du Japon, début octobre, où il avait pourtant gagné le sprint et la course principale.

"Je suis un battant, mais j'ai peur. J'ai commencé à ressentir de la peur - pas la peur de la moto et de la vitesse - mais la peur d'une blessure et que cela s'aggrave", a-t-il lâché en anglais, disant avoir alors mis dans la confidence uniquement son frère Alex (Ducati-Gresini).

Marc Marquez après son 8e titre en catégorie reine MotoGP le 22 novembre 2026 après le Grand Prix du Portugal, à Portimao ( AFP / FILIPE AMORIM )

Miné de fait par les blessures, les fractures et les opérations, notamment en 2020 et 2025, le pilote a montré lors d'une carrière fulgurante de 18 saisons qu'il était un indestructible phénix: il a su ainsi renaître en quittant Honda pour Ducati-Gresini en 2024 avant de décrocher en 2025 et cette année avec l'écurie italienne officielle ses 7e et 8e titres mondiaux en MotoGP.

"Je suis un tueur"

Il a dépassé son rival, voire ennemi, l'Italien Valentino Rossi, et rejoint tout en haut du palmarès une autre légende italienne, Giacomo Agostini, 84 ans.

Hissé dimanche au Portugal au rang de "plus grand pilote de tous les temps" par Ducati, le MotoGP et ses concurrents, Marc Marquez n'avait rien laissé transparaître de sa décision, qu'il a qualifiée de "choc de (sa) vie".

"Je suis un sentimental dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle je suis un tueur", a-t-il lancé sous les rires de la presse, se contentant de dire qu'il continuerait à "faire partie à 100% du MotoGP".

Il était encore en contrat pour deux ans avec Ducati, qui l'a appris seulement jeudi selon Marquez, à la veille des essais du dernier GP de l'année sur le circuit Ricardo-Tormo à Valence (Espagne).

Marquez revient de loin

L'enjeu principal était la place de vice-champion du monde des pilotes entre le Madrilène Jorge Martin et l'Italien Marco Bezzecchi, les duettistes de l'écurie rivale de Ducati, Aprilia.

Les deux équipes officielles italiennes se battent aussi pour le titre des constructeurs.

Marquez quitte la scène au firmament, mais revient de loin.

S'il avait survolé 2025, sa première année au guidon de la Ducati d'usine, cette année a été beaucoup plus chaotique.

Handicapé par les séquelles de sa blessure à l'épaule droite contractée il y a plus d'un an en Indonésie, juste après son septième sacre en MotoGP, il avait connu un début 2026 difficile. Avant l'une des plus belles remontées de l'histoire du MotoGP cet été et cet automne.

Le pilote espagnol de Ducati, Marc Marquez, se prépare avant la première séance d'essais libres du Grand Prix de MotoGP de Valence, à Valence, le 27 novembre 2026 ( AFP / JOSE JORDAN )

Marquez avait quitté Portimao (sud du Portugal) dimanche soir huitième mais champion du monde avec 439 points, contre 396 et 394 respectivement pour le "Martinator" et le tempétueux Bezzecchi.

Il avait pourtant 102 longueurs de retard en juin, trois semaines après une fracture au pied droit qui avait nécessité une opération, doublée d'une autre sur son épaule meurtrie.

La carrière impressionnante d'un homme à la personnalité solaire - il a conquis son premier titre à 20 ans, en 2013 - avait failli tourner court début 2020 avec une terrible chute sur le circuit de Jerez, en Espagne.