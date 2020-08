Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MotoGP : Oliveira premier vainqueur portugais Reuters • 23/08/2020 à 16:10









MotoGP : Oliveira premier vainqueur portugais par Adonis Vesin (iDalgo) Quel début de saison à rebondissements ! Miguel Oliveira, de l'équipe française Tech 3-KTM, a remporté à 25 ans sa première victoire en MotoGP, la première de son écurie. Le pilote portugais a dépassé dans l'ultime virage Jack Miller (Ducati) et Pol Espargaro (KTM), sortis trop large. Oliveira devient le quatrième vainqueur de la saison en cinq Grands Prix. Sur les traces de Quartararo et Binder, le natif d'Almada débloque lui aussi son compteur de victoires en 2020. Fabio Quartararo (Yamaha) a d'ailleurs achevé un week-end très compliqué à la treizième place, juste devant Johann Zarco (Ducati, 14e), pourtant parti de la voie des stands ! Quartararo garde toutefois sa première place au classement général, trois points devant Andrea Dovizioso (Ducati).

