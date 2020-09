Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MotoGP : Morbidelli en pole devant Quartararo Reuters • 26/09/2020 à 15:27









MotoGP : Morbidelli en pole devant Quartararo par Adonis Vesin (iDalgo) Yamaha a dominé les qualifications, sans conteste possible. L'Italien de 25 ans Franco Morbidelli a décroché sa première pole position en 1:38.798 devant son équipier Fabio Quartararo (1:39.008) et le pilote de la team officielle Valentino Rossi (1:39.129). Johann Zarco (Ducati) a pris le sixième temps en 1:39.378 et partira ce dimanche de la deuxième ligne. Le leader du classement général, Andrea Dovizioso, s'est positionné à la dix-septième place de la grille. Rossi a également annoncé aujourd'hui sa signature au sein de Yamaha-Petronas pour la saison 2021, en remplacement de Fabio Quartararo, qui fera le chemin inverse. Le Grand Prix de Catalogne s'élancera ce dimanche à 15 h.

