MotoGP : La pole pour Espargaro, Zarco troisième par Adonis Vesin (iDalgo) Quelle performance de Johann Zarco ! Le pilote Ducati, opéré mercredi dernier du poignet droit, a réussi une journée parfaite pour son retour à la compétition. Le Français a été déclaré apte hier et a pu prendre part aux essais libres 3. Douzième, il est passé par la Q1... qu'il a magistralement remporté ! Finalement, Johann Zarco, qui partira des stands après le crash qu'il a provoqué dimanche dernier, termine troisième de la Q2 en 1:23.632, derrière Takaaki Nakagami (Honda, 1:23.602) et le poleman de ce Grand Prix de Styrie 2020, Pol Espargaro (1:23.580). L'Espagnol de KTM décroche la première pole position de sa carrière, après 108 courses disputées. Fabio Quartararo termine à la dixième place (1:23.632) mais ne semble plus être en délicatesse avec son freinage. Une situation à suivre lors du GP ce dimanche à 14 h.

