MotoGP : grosse frayeur pour Zarco, fauché par une moto à Valence

Une image impressionnante. Au tour 14, Johann Zarco a chuté sur un virage. Parti au tas, le pilote français, qui a remplacé Takaaki Nakagami (LCR Honda) pour ce Grand Prix moto de Valence, en Espagne, dimanche 17 novembre, s'est relevé sans souci d'une chute courante dans la discipline. En revanche, la suite fait peur.Debout, le Français de 29 ans est fauché de dos par une moto arrivée à toute vitesse. C'est celle d'Iker Lecuona, qui est tombé quelques secondes après Zarco. Le choc est terrifiant. Zarco fait un soleil et retombe sur la tête. Heureusement toujours équipé, le Français a vite bougé, aidé par Lecuona. #ValenciaGP #MotoGP Le replay de la chute de Johann Zarco, fauché par la moto d'Iker Lecuona Le pilote français transporté au centre médical pour un check-up pic.twitter.com/dgAFcxGv5T-- CANAL+ MotoGPnull (@CanalplusMotoGP) November 17, 2019 Johann Zarco n'a pas été évacué sur civière, mais sur un scooter qui l'a ramené au stand. Sur les images de Canal + le montrant revenir au paddock, l'ancien champion du monde de Moto2 était sur pied et boitait. Mais le Français ne semblait pas avoir de blessures graves.Peu après l'accident, il discutait avec son Team, leur expliquant ce qui s'était passé. « Il a dit qu'il avait mal à la cheville et au péroné. On va bientôt savoir ce qu'il a », a précisé Lucio Cecchinello, le directeur de LCR Honda.Quartararo encore frustré par MarquezPour ce dernier Grand prix de la saison, l'Espagnol Marc Marquez a encore privé le Français Fabio Quartararo d'une première victoire. Le champion du monde a mené une grande partie de la course, devant le pilote de 20 ans qui était parti en pole position.El Diablo manque encore la première place, comme en Thaïlande où l'Espagnol l'avait doublé en toute fin de course. La France attend une victoire dans la catégorie reine depuis 1999 et Régis Laconi à Valence. #ValenciaGP #MotoGPLe classement définitif de ...