Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MotoGP : Dovizioso voit triple à Spielberg Reuters • 16/08/2020 à 15:43









MotoGP : Dovizioso voit triple à Spielberg par Adonis Vesin (iDalgo) Andrea Dovizioso en patron. L'Italien annonce son départ de Ducati... et s'impose pour la troisième fois sur le Grand Prix d'Autriche, après 2017 et 2019. Il empoche le 15e succès de sa carrière, signant la cinquantième victoire de l'écurie transalpine. Joan Mir, vainqueur à Spielberg en Moto3 (2016, 2017), décroche le premier podium de sa carrière en MotoGP. Jack Miller termine troisième, après s'être fait dépasser dans l'ultime tour. Fabio Quartararo prend la huitième place. Le Français était toutefois reparti de la dernière place après l'arrêt du Grand Prix. En effet, Johann Zarco et Franco Morbidelli s'étaient accrochés lors du huitième tour. Les pilotes se sont relevés mais n'ont pas repris le guidon de leurs motos, détruites. Albert Arenas a remporté le GP de Moto3 et Jorge Martin celui de Moto2. Le Grand Prix de Styrie se déroulera le week-end du 22 août sur le même circuit.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.