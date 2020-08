Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MotoGP : Dovizioso quitte Ducati Reuters • 15/08/2020 à 15:56









MotoGP : Dovizioso quitte Ducati par Adonis Vesin (iDalgo) Une surprise. L'avenir d'Andrea Dovizioso au guidon de Ducati était questionné. Les discussions sont closes. L'Italien de 34 ans, en difficulté cette saison, quitte la marque rouge a confirmé Simone Battistella avant les qualifications. Le manager a tenu à préciser que ce n'était pas une question d'argent. Paolo Ciabatti, le directeur sportif de la marque transalpine, n'a pas voulu spéculer sur le nom du successeur. Il sera dévoilé à la mi-septembre. Il y aurait un duel entre le Français Johann Zarco et Pecco Bagnaia. Arrivé chez Ducati en 2013, Andrea Dovizioso a décroché six pole positions, empoché treize victoires et fini sur trente-neuf podiums. Difficile de savoir où le Sicilien peut rebondir. Peut-être chez Aprilia. Ou il va peut-être stopper sa carrière forte de 216 courses au sein de l'élite.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.